Сили оборони продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що українські війська на Мелітопольському напрямку продовжували наступальні дії та завдали значних втрат у живій силі та техніці ворога. Крім цього, Сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та зміцнюються на нових закріплених рубежах.

Як зауважили у британській розвідці, українські захисники взяли під контроль позиції у Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), а передислокація російських повітряно-десантних сил із Бахмуту на Запорізьке послабила російську оборону довкола Бахмута.

Аналітики зазначають, що раніше спостерігали підрозділи російської 83 окремої десантно-штурмової бригади, що діяли в районі Запорізької області. Натомість наразі неясно, яку частину цього підрозділу передислокували з Бахмута.

Що відомо про звільнення Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.