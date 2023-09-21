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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Сили оборони ліквідували 490 окупантів, 29 дронів і 41 артсистему, - Генштаб

21 вересня, 2023 четвер
08:07
Війна з Росією знищена техніка окупантів

Протягом минулої доби російські загарбники намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки на Донеччині, проте успіхів не мали. Натомість ЗСУ знищили 490 окупантів та 29 безпілотників

Про це 21 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб
  • танків ‒ 4638 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15)
  • артилерійських систем – 6137 (+41)
  • РСЗВ – 781 (+2)
  • засобів ППО ‒ 528 (+2)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37)
  • спеціальної техніки ‒ 911 (+5)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки, проте безуспішно

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Надія, Невське, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони 11 артзасобів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника.

  • 21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що українські захисники продовжують наступальні дії біля Бахмута на Донеччині та на заході Запорізької області.
Росія
Мелітополь
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Авдіївка
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Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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