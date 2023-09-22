Елітні війська РФ не змогли завадити українським військам просунутися на Запоріжжі, - ISW
Російські елітні війська, які наразі діють у західній частині на Запоріжжі, з середини серпня не змогли зупинити поступове, але впевнене просування українських військ
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що в середині серпня росіяни передислокували частини 7-ї гвардійської гірсько-десантної (ВДВ) та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ у район Роботиного, щоб відбити українські атаки та, ймовірно, знизити навантаження на 22 та 45 окремі бригади спецназу.
За даними аналітиків, підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецпризначенців зараз діють на захід від Вербового. Як заявив український військовий, який захищає Україну на півдні, війська РФ, які захищають окопи, невмотивовані та неефективні. Однак підрозділи, які проводять контратаки - "сильніші".
"Заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що відносно елітний російський спецназ і елементи ВДВ, як видається, є основними елементами контратаки в західній Запорізькій області", - додали аналітики.
- На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога.
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