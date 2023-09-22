Елітні війська РФ не змогли завадити українським військам просунутися на Запоріжжі, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що в середині серпня росіяни передислокували частини 7-ї гвардійської гірсько-десантної (ВДВ) та 76-ї гвардійської дивізії ВДВ у район Роботиного, щоб відбити українські атаки та, ймовірно, знизити навантаження на 22 та 45 окремі бригади спецназу.

За даними аналітиків, підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецпризначенців зараз діють на захід від Вербового. Як заявив український військовий, який захищає Україну на півдні, війська РФ, які захищають окопи, невмотивовані та неефективні. Однак підрозділи, які проводять контратаки - "сильніші".

"Заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що відносно елітний російський спецназ і елементи ВДВ, як видається, є основними елементами контратаки в західній Запорізькій області", - додали аналітики.