В окупованому Криму частина Білогірського водосховища повністю висохла, - Крим.Реалії
У тимчасово окупованому Криму повністю висохла південна частина Білогірського водосховища навіть попри те, що загарбницька влада припинила скидання води з водойми
Про це розповіли жителі села Карасівка, пише Крим.Реалії.
Зазначається, що засуха свідчить про початок водної кризи в Криму.
"Води стало менше надходити в Білогірське водосховище, а якість її стала набагато гіршою. І винна у цьому не лише посуха", - кажуть жителі.
За їхніми словами, річ у тому, що нижче витоку Карасу-Баши розвивається форелеве господарство з усіма наслідками, що витікають і в прямому, і в переносному сенсах, у річку Біюк-Карасу.
Фото: krymr.org
Відомо, що середня частина Білогірського водосховища настільки обміліла, що водорості виглядають із води.
- Нагадаємо, що у 2020 році Білогірське водосховище вже пересихало. Тоді річка Біюк-Карасу перетворилася на струмок.
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