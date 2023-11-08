В окупованому Криму частина Білогірського водосховища повністю висохла, - Крим.Реалії

Про це розповіли жителі села Карасівка, пише Крим.Реалії.

Зазначається, що засуха свідчить про початок водної кризи в Криму.

"Води стало менше надходити в Білогірське водосховище, а якість її стала набагато гіршою. І винна у цьому не лише посуха", - кажуть жителі.

За їхніми словами, річ у тому, що нижче витоку Карасу-Баши розвивається форелеве господарство з усіма наслідками, що витікають і в прямому, і в переносному сенсах, у річку Біюк-Карасу.

Фото: krymr.org

Відомо, що середня частина Білогірського водосховища настільки обміліла, що водорості виглядають із води.