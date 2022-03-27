В окупованому Криму РФ примусово мобілізує чоловіків для війни проти України, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Традиційно призовна кампанія в Криму має розпочатись у квітні, але вже на 29 березня в Сімферополі окупанти запланували інструкторсько-методичні збори з головами призовних комісій, військовими комісарами районів й іншими посадовцями та персоналом, залученими до призовної кампанії.



"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - зазначила Людмила Денісова.



На війну також відправляють кримських татар, які не можуть скласти зброю через погрози росіян застосувати силу до їхніх рідних.



"Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до світової спільноти відреагувати на цей факт для посилення санкційного тиску на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ та деокупації територій.

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