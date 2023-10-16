В окупованому Луганську росіяни на БТР переїхали цивільну автівку, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, російським військовим байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - зазначає Лисогор.

Він додав, що за подібні злочини ніхто не понесе жодної відповідальності.

"Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності". - наголосив голова ОВА.