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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією В окупованому Луганську росіяни на БТР переїхали цивільну автівку, - ОВА

В окупованому Луганську росіяни на БТР переїхали цивільну автівку, - ОВА

16 жовтня, 2023 понедiлок
14:40
Війна з Росією Окупанти

У тимчасово окупованому місті Луганськ російські військові на бронетранспортері переїхали цивільний автомобіль

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, російським військовим байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - зазначає Лисогор.

Він додав, що за подібні злочини ніхто не понесе жодної відповідальності.

"Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності". - наголосив голова ОВА.

  • Подібний інцидент стався і в тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Херсонської області наприкінці червня. Тоді російські окупанти на бронетранспортері наїхали на 83-річну жінку - вона загинула на місці.
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
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