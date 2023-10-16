В окупованому Луганську росіяни на БТР переїхали цивільну автівку, - ОВА
У тимчасово окупованому місті Луганськ російські військові на бронетранспортері переїхали цивільний автомобіль
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, російським військовим байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.
"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - зазначає Лисогор.
Він додав, що за подібні злочини ніхто не понесе жодної відповідальності.
"Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності". - наголосив голова ОВА.
- Подібний інцидент стався і в тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Херсонської області наприкінці червня. Тоді російські окупанти на бронетранспортері наїхали на 83-річну жінку - вона загинула на місці.
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