У селі на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни на БТР переїхали пенсіонерку
У тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Голопристанської громади Херсонської області російські окупанти на бронетранспортері наїхали на 83-річну жінку
Про це інформує поліція Херсонської області.
"В поліцію надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Скадовського району російські військові на БТР скоїли наїзд на 83-річну жінку, яка перебувала біля паркану будинку", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, жінка загинула на місці.
Також зазначається, що у місті Каховка вночі 28 червня російські військові викрали з дому 39-річного місцевого жителя. Нині його доля невідома.
- 28 червня у Генштабі заявили, що російські окупанти у Горностаївці Херсонської області викрадають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю.
- Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни заборонили надавати безоплатну медичну допомогу мешканцям, які не отримали паспорт РФ.
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