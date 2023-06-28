Про це інформує поліція Херсонської області.

"В поліцію надійшло повідомлення, що у тимчасово окупованому селі Нова Збур’ївка Скадовського району російські військові на БТР скоїли наїзд на 83-річну жінку, яка перебувала біля паркану будинку", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, жінка загинула на місці.

Також зазначається, що у місті Каховка вночі 28 червня російські військові викрали з дому 39-річного місцевого жителя. Нині його доля невідома.