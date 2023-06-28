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Окупанти маркують табличками "Власність Російської Федерації" відібране у місцевих жителів Херсонщини житло, - Генштаб

28 червня, 2023 середа
07:05
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти у Горностаївці Херсонської області викрадають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю

Про це у ранковому зведенні 28 червня звітує Генштаб ЗСУ.

"В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викрадене житло маркується табличками "власність Російської Федерації".

Армія РФ протягом доби завдала 24 авіаударів та здійснила 42 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти протягом доби задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300.

Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області.

Крім того, противник завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

На трьох напрямках відбулося понад 30 боєзіткнень з ворогом. Ситуація на фронті

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень", - зазначають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар’їнки, Іллінки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдали авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка і Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони уразили ворожий пункт управління та пару зенітних ракетних комплексів "Бук"

Українські військові протягом минулої доби завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також Сили оборони знищили 6 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

  • У вівторок, 27 червня, під час повітряної тривоги російська армія двічі обстріляла Полтавську область. У Кременчуцькому районі поранення дістала дитина.
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