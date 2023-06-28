На Херсонщині окупанти заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям без російського паспорту, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни заборонили надавати безоплатну медичну допомогу мешканцям, які не отримали паспорт РФ
Про це вона написала у Telegram.
"РФ продовжує знущатись з наших людей, які вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області російські військові не надають медичну допомогу мешканцям, які не отримали російський паспорт або не подали заявок на їх отримання.
"Окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу нашим людям, які не отримали паспорт РФ або не подали заявок на отримання російських паспортів", - написала заступниця міністра оборони.
- Центр нацспротиву 11 червня повідомляв, що російські війська на території тимчасово окупованої Херсонської області грабують затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС населені пункти, а жителів не пускають у їхні села та міста.
- 28 червня у Генштабі заявили, що російські окупанти у Горностаївці Херсонської області викрадають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю.
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