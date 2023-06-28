Про це вона написала у Telegram.

"РФ продовжує знущатись з наших людей, які вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області російські військові не надають медичну допомогу мешканцям, які не отримали російський паспорт або не подали заявок на їх отримання.

"Окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу нашим людям, які не отримали паспорт РФ або не подали заявок на отримання російських паспортів", - написала заступниця міністра оборони.