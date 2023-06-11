Окупанти грабують затоплені села на лівобережжі Херсонщини

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Після того, як в селах на ТОТ Херсонщини сходить вода, окупанти грабують місцевих. Росіяни не пускають в населені пункти на ТОТ Херсонщини місцевих", - пише пресслужба.

Повідомляється, що місцеві жителі тимчасово окупованих сіл та міст на лівобережжі Херсонської області після сходження води намагаються повернутися додому, проте рашисти не пропускають їх.

Російські війська закрили в’їзд до населених пунктів та активно розграбовують будинки українців.

Таку ситуацію підпілля спостерігає в селі Велика Кардашинка Скадовського району.

"Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди", - додає відомство.

Водночас у Голій Пристані ворог заблокував людей у школі, забрав паспорти та не відпускає додому.

Раніше Спротиву стало відомо, що російські окупанти почали активніше розкрадати майно місцевих жителів на Херсонщині перед підривом Каховської ГЕС.