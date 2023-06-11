Окупанти грабують затоплені села на лівобережжі Херсонщини
Російські війська на території тимчасово окупованої Херсонської області грабують затоплені населені пункти, а жителів не пускають у їхні села та міста
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Після того, як в селах на ТОТ Херсонщини сходить вода, окупанти грабують місцевих. Росіяни не пускають в населені пункти на ТОТ Херсонщини місцевих", - пише пресслужба.
Повідомляється, що місцеві жителі тимчасово окупованих сіл та міст на лівобережжі Херсонської області після сходження води намагаються повернутися додому, проте рашисти не пропускають їх.
Російські війська закрили в’їзд до населених пунктів та активно розграбовують будинки українців.
Таку ситуацію підпілля спостерігає в селі Велика Кардашинка Скадовського району.
"Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди", - додає відомство.
Водночас у Голій Пристані ворог заблокував людей у школі, забрав паспорти та не відпускає додому.
Раніше Спротиву стало відомо, що російські окупанти почали активніше розкрадати майно місцевих жителів на Херсонщині перед підривом Каховської ГЕС.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе