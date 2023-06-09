Росіяни почали активніше мародерити перед підривом Каховської ГЕС, - ЦНС
Російські окупанти почали активніше розкрадати майно місцевих жителів на Херсонщині перед підривом Каховської ГЕС
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що перед підривом росіянами Каховської ГЕС, окупанти почали активніше грабити майно місцевих жителів на Херсонщині та вивозити його у Крим.
"Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове", - йдеться у повідомлені.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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