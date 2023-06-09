Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що перед підривом росіянами Каховської ГЕС, окупанти почали активніше грабити майно місцевих жителів на Херсонщині та вивозити його у Крим.

"Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове", - йдеться у повідомлені.