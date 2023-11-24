В окупованому Маріуполі за добу через пожежі загинуло троє людей, - міська рада

Про це пише Маріупольська міська рада.

Трагічні пожежі стались у двох приватних будинках Маріуполя. Загинули троє чоловіків. Займання стались у Приморському районі на пров. Луначарського та на вулиці Гайдара.

"Про причини пожеж окупанти не повідомляють. Але, ймовірно, що у будинках займаються проводки. Відсутність опалення заставляє жителів користуватися обігрівачами, але нормальної електроподачі немає", - пише міська рада.

У всьому місті критичний стан мереж, яка не витримує навантаження.

"Загарбники не підготували житловий фонд до холодів й цього року. Тож історія повторюється, продовжують гинути люди", - йдеться у заяві законної, української, влади Маріуполя.