В окупованому Маріуполі за добу через пожежі загинуло троє людей, - міська рада
Протягом останньої доби у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області через пожежі загинули троє людей
Про це пише Маріупольська міська рада.
Трагічні пожежі стались у двох приватних будинках Маріуполя. Загинули троє чоловіків. Займання стались у Приморському районі на пров. Луначарського та на вулиці Гайдара.
"Про причини пожеж окупанти не повідомляють. Але, ймовірно, що у будинках займаються проводки. Відсутність опалення заставляє жителів користуватися обігрівачами, але нормальної електроподачі немає", - пише міська рада.
У всьому місті критичний стан мереж, яка не витримує навантаження.
"Загарбники не підготували житловий фонд до холодів й цього року. Тож історія повторюється, продовжують гинути люди", - йдеться у заяві законної, української, влади Маріуполя.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що останнім часом в місті різко збільшилась смертність серед цивільного населення через складні умови проживання.
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