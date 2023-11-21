В Маріуполі збільшується смертність серед цивільного населення, - депутат міськради Забавін

Про це він розповів в етері телеканалу “Еспресо”

"На жаль, смертність серед цивільного населення в Маріуполі збільшується. Головною причиною цього є складні умови проживання. Люди в Маріуполі не мають належного медичного забезпечення. Місто до цього часу нормально не опалюється. Подібна ситуація була минулої зими. Тому багато людей, здебільшого похилого віку, просто не витримують таких умов і помирають", - розповів Забавін.

Депутат також розповів, що окупанти постійно перекидають військову техніку через Маріуполь

"Окупанти постійно перевозять особовий склад та техніку через Маріуполь у бік Запорізької області. Такий же самий рух відбувається й у зворотному шляху. Втім, проблеми вони все ж мають. Їм не вистачає цієї дороги для перекидання великої кількості техніки", - додав він.