В Маріуполі збільшується смертність серед цивільного населення, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що останнім часом в місті різко збільшилась смертність серед цивільного населення через складні умови проживання
Про це він розповів в етері телеканалу “Еспресо”
"На жаль, смертність серед цивільного населення в Маріуполі збільшується. Головною причиною цього є складні умови проживання. Люди в Маріуполі не мають належного медичного забезпечення. Місто до цього часу нормально не опалюється. Подібна ситуація була минулої зими. Тому багато людей, здебільшого похилого віку, просто не витримують таких умов і помирають", - розповів Забавін.
Депутат також розповів, що окупанти постійно перекидають військову техніку через Маріуполь
"Окупанти постійно перевозять особовий склад та техніку через Маріуполь у бік Запорізької області. Такий же самий рух відбувається й у зворотному шляху. Втім, проблеми вони все ж мають. Їм не вистачає цієї дороги для перекидання великої кількості техніки", - додав він.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що уночі суботи, 18 листопада, у місті помітили понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою РФ, які окупанти перекинули в напрямку Бердянська Запорізької області
- Станом на 19 жовтня, за словами Андрющенка, у росіян були вичерпані резерви живої сили, а рух живої сили та техніки сповільнився.
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