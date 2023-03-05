В окупованому Мелітополі пролунало 2 вибухи, — мер

Про це повідомив мер Іван Федоров.

Про вибухи у декількох районах на півночі й заході міста розповіли місцеві мешканці.

"Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно. За інформацією жителів було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі й заході міста. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.