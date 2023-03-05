Про це повідомляє ОК "Південь"

"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом завдання точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що авіація ЗСУ вдарила по району зосередження окупаційних військ та техніки на Лівобережжі. Внаслідок цього було "демілітаризовано" 18 окупантів та 3 одиниці озброєння і військової техніки. Зазначається, що остаточні результати дорозвідуються.