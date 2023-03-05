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ЗСУ знищили склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату ворога на Кінбурнській косі

5 березня, 2023 неділя
16:28
війна з Росією Кінбурнська коса

У неділю, 5 березня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату на Кінбурнській косі

Про це повідомляє ОК "Південь"

"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом завдання точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що авіація ЗСУ вдарила по району зосередження окупаційних військ та техніки на Лівобережжі. Внаслідок цього було "демілітаризовано" 18 окупантів та 3 одиниці озброєння і військової техніки. Зазначається, що остаточні результати дорозвідуються.

  • Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік.
втрати окупантів
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