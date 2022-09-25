Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграмі.

"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію", - наголосив він.

Пізніше Іван Федоров додав, що одна автівка згоріла вщент.

23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі також прогримів сильний вибух. Містяни боялися вийти з дому, що вигідно росіянам, за словами мера.

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