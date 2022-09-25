В окупованому Мелітополі пролунав вибух: згоріла автівка
В окупованому Мелітополі на Запоріжжі ввечері 25 вересня пролунав сильний вибух, унаслідок якого вщент згоріла автівка
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у телеграмі.
"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію", - наголосив він.
Пізніше Іван Федоров додав, що одна автівка згоріла вщент.
- 23 вересня, у перший день побудинкового "референдуму", в Мелітополі також прогримів сильний вибух. Містяни боялися вийти з дому, що вигідно росіянам, за словами мера.
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