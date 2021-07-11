В окупованому Севастополі зі скелі зірвалася жінка
У загарбаному російським військом українському місті Севастополі зі скелі зірвалася жінка, через що вона отримала травми
Про це повідомляється в прес-службі так званого "Центру цивільного захисту Севастополя", інформує Еспресо.TV.
Інцидент стався в районі зупинки "Маяк" Гагарінського району. У рятувальній операції було задіяно три людини і одна одиниця техніки, передає портал АРК.
“Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження евакуювали постраждалу з важкодоступного місця та передали медикам”, - зазначено в повідомленні.
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