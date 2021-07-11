В окупованому Севастополі зі скелі зірвалася жінка

Про це повідомляється в прес-службі так званого "Центру цивільного захисту Севастополя", інформує Еспресо.TV.



Інцидент стався в районі зупинки "Маяк" Гагарінського району. У рятувальній операції було задіяно три людини і одна одиниця техніки, передає портал АРК.



“Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження евакуювали постраждалу з важкодоступного місця та передали медикам”, - зазначено в повідомленні.



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