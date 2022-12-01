В Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки, - Генштаб
У населеному пункті Олешки, що у Херсонській області, спостерігається зменшення кількості російських військ та їхньої техніки
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки", - йдеться в повідомленні.
З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.
Основа частина військ - це мобілізовані особи, кажуть у Генштабі.
- Раніше ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.
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