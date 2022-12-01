Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки", - йдеться в повідомленні.

З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань.

Основа частина військ - це мобілізовані особи, кажуть у Генштабі.

Раніше ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

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