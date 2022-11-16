Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси та виконали понад 50 вогневих завдань.

"За результатами вогневого ураження, відправлено у пакети 17 рашистів та знищено і пошкоджено 15 одиниць автобронетехніки, 2 самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, знищено 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Решта втрат противника, дорозвідуються.

Раніше Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

А в ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

А 15 листопада підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів й 1 важливий військовий об’єкт загарбників.

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