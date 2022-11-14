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ЗСУ знищили склад боєприпасів, близько 40 солдатів та 10 вантажівок ворога

14 листопада, 2022 понедiлок
08:22
війна з Росією ЗСУ

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 13 листопада, Сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, близько 40 російських окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 13 листопада, завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

За минулу добу Сили оборони збили безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інших важливих цілі ворога.

  • Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.
  • А в ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.

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