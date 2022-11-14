ЗСУ за годину знищили два ворожі безпілотники, - командування Повітряних сил
Українські захисники сьогодні, 14 листопада, за одну годину знищили два ворожі безпілотники
Про це сказав на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Сьогодні з 10-ої до 11-ої на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначив він.
При цьому Ігнат не уточнив, де саме українські військові знищили ворожі безпілотники.
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