Про це сказав на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні з 10-ої до 11-ої на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначив він.

При цьому Ігнат не уточнив, де саме українські військові знищили ворожі безпілотники.

Російські загарбники використали на Донеччині заборонену хімічну зброю, а саме аерозольні гранати.

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