Окупанти розкидали на Донеччині заборонені аерозольні гранати
Російські загарбники використали на Донеччині заборонену хімічну зброю, а саме аерозольні гранати
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
"Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51 Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині", - повідомили прикордонники й показали фото.
"Щоб уберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - додали в ДПСУ.
- У вересні ворог застосовував хімічну зброю у Куцурубській громаді на Миколаївщині.
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