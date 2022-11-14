Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51 Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині", - повідомили прикордонники й показали фото.

"Щоб уберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - додали в ДПСУ.

У вересні ворог застосовував хімічну зброю у Куцурубській громаді на Миколаївщині.

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