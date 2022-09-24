Ворог застосував хімічну зброю: обійшлось без жертв та критичних станів, - ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає", - йдеться у повідомленні.

Протягом бойового дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту. З літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

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