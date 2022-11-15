Про це Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє у фейсбуці.

Генштаб розповідає, що, за підтвердженими даними щодо результатів вогневого ураження ворога, у районі Благовіщенки Запорізької області російські війська втратили близько 10 осіб загиблими і 35 пораненими. Також підтверджене знищення п'яти одиниць військової техніки та складу боєприпасів ворога. У Мелітополі війська РФ втратили понад 50 осіб пораненими.

У зведенні зазначається, що підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів й один важливий військовий обʼєкт загарбників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb