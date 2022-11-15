ЗСУ знищили 4 райони зосередження військових та техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важливий військовий об’єкт, - Генштаб
Підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів й один важливий військовий об’єкт загарбників
Про це Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє у фейсбуці.
Генштаб розповідає, що, за підтвердженими даними щодо результатів вогневого ураження ворога, у районі Благовіщенки Запорізької області російські війська втратили близько 10 осіб загиблими і 35 пораненими. Також підтверджене знищення п'яти одиниць військової техніки та складу боєприпасів ворога. У Мелітополі війська РФ втратили понад 50 осіб пораненими.
У зведенні зазначається, що підрозділи ракетних військ й артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів й один важливий військовий обʼєкт загарбників.
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