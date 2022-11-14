У Горлівці ЗСУ знищили 2 російські гармати й 7 вантажівок, кількість ліквідованих окупантів уточнюють, - Генштаб
14 листопада Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області", - пише пресслужба.
Повідомляється, що внаслідок удару знищено 7 вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 "Рапіра", пошкоджено три плавучих бронетранспортери та поранено 15 рашистів.
Загалом, інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.
Також 14 листопада авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження рашистів.
"Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів", - роз'яснили в Генштабі.
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