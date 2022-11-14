Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що внаслідок удару знищено 7 вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 "Рапіра", пошкоджено три плавучих бронетранспортери та поранено 15 рашистів.

Загалом, інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Також 14 листопада авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження рашистів.

"Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів", - роз'яснили в Генштабі.