За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, 8 танків та 6 броньованих машин

Про це повідомляє Генштаб у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 81370 (+510) осіб ліквідовано

танків ‒ 2848 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6)

артилерійських систем – 1839 (+2)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО ‒ 206 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2)

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21)

спеціальна техніка ‒ 160 (+0)

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.

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