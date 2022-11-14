За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, 8 танків та 6 броньованих машин
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 81370 окупантів, 2848 танків та 5748 бойових броньованих машин
Про це повідомляє Генштаб у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 81370 (+510) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2848 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6)
- артилерійських систем – 1839 (+2)
- РСЗВ – 393 (+0)
- засоби ППО ‒ 206 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2)
- крилаті ракети ‒ 399 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21)
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0)
У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.
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