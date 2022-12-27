В ООН підтвердили загибель 6884 цивільних в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 884 випадки загибелі і 10 947 випадків поранення цивільних людей в Україні з лютого
Такі дані станом на північ 26 грудня організація оприлюднила у вівторок, 27 грудня.
З 1 до 26 грудня УВКПЛ ООН зафіксувало 165 випадків загибелі і 516 – поранення цивільних в Україні.
В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень усе ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – ідеться в повідомленні.
В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.
- ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.
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