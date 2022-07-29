В ООН "шоковані" звірствами росіян

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена останніми відео, на яких явно зображуються побиття, тортури, кастрація та вбивство захопленого в полон військовослужбовця Збройних Сил України чоловіком, який, як видається, є військовослужбовцем Збройних Сил Російської Федерації або пов'язаних з ними озброєних груп, — йдеться у повідомленні. - На одному з відео військовослужбовцю після тортур вистрілили в голову, а його тіло протягли до канави. Такі дії, якщо отримають підтвердження, кваліфікуються як воєнні злочини".

В місії ООН зауважили, що це лише одне з низки відео, на яких зображені тортури та позасудові страти військовополонених та осіб, які перестали брати участь у бойових діях, скоєних воюючими сторонами.

"Наша місія повідомляла у публічній доповіді про відео, на яких українські військовослужбовці стріляють у ноги трьом полоненим російським солдатам, а також про випадок убивства пораненого російського солдата", - йдеться у заяві.

"Всі сторони зобов'язані уникати тортур, вбивств і обіцянок не щадити військових, що здалися в полон. Сторони повинні своєчасно та ефективно розслідувати всі можливі випадки тортур та незаконних вбивств. Військові злочинці повинні піддаватися кримінальному переслідуванню, а їхні справи розглядатися компетентним судом", - додали в місії.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb