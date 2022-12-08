В ОП назвали три ставки Кремля у війні взимку

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, до класичної тріади Путіна входять геноцидні атаки на енергетику з метою залишити мільйони без світла та спричинити потік біженців.

Також РФ продовжить інформаційну кампанію про необхідність припинення вогню, щоб припинити страждання.

Третьою ставкою у війні проти України залишиться ядерне залякування в разі програшу росіян.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо мирних переговорів з Росією та сказав, що Україні не потрібен стіл переговорів з РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb