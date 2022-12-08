В ОП назвали три ставки Кремля у війні взимку
Росія продовжить атаки на енергетичну систему України та ядерне залякування упродовж війни взимку
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, до класичної тріади Путіна входять геноцидні атаки на енергетику з метою залишити мільйони без світла та спричинити потік біженців.
Також РФ продовжить інформаційну кампанію про необхідність припинення вогню, щоб припинити страждання.
Третьою ставкою у війні проти України залишиться ядерне залякування в разі програшу росіян.
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо мирних переговорів з Росією та сказав, що Україні не потрібен стіл переговорів з РФ.
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