"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ
Для завершення війни, розв'язаної РФ, Україні не потрібен стіл переговорів
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
Так він прокоментував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в інтерв'ю виданню Zeit 7 грудня на запитання про те, чи вона уявляє, коли може закінчитися війна в Україні, утрималася від чіткого прогнозу та сказала, що "колись вона закінчиться переговорами, всі війни закінчуються за столом переговорів".
"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи", – зазначив Данілов.
Він також нагадав, що фрау тривалий час брала участь у "Мінських угодах", тож "результати відомі".
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8 червня Ангела Меркель заявила, що у 2008 році виступила проти вступу України до НАТО, аби не провокувати Володимира Путіна.
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Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна не була у 2008 році готова до вступу в НАТО, а Мінські угоди у 2014 році дали їй час, аби стати сильнішою.
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