"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Так він прокоментував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в інтерв'ю виданню Zeit 7 грудня на запитання про те, чи вона уявляє, коли може закінчитися війна в Україні, утрималася від чіткого прогнозу та сказала, що "колись вона закінчиться переговорами, всі війни закінчуються за столом переговорів".

"Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи", – зазначив Данілов.

Він також нагадав, що фрау тривалий час брала участь у "Мінських угодах", тож "результати відомі".