В ОРДЛО між російськими найманцями і місцевим населенням стаються непоодинокі збройні сутички, - розвідка
Окупанти в ОРДЛО активізували вербування найманців для війни проти України, також відбуваються збройні сутички російських найманців і місцевих мешканців
Про це повідомляє пресцентр ГУР Міноборони.
"Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Разом з тим, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними", - заявили в ГУР.
Окупанти не можуть укомплектувати свої підрозділи в ОРДЛО достатньою кількістю новобранців за рахунок місцевих жителів. У зв'язку з цим ворог активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ зі сукеруванням їх на проходження контрактної служби на тимчасово окупованій території України.
"Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками "добровольців" з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї", - зазначили в розвідці.
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