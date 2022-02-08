В ОРДЛО між російськими найманцями і місцевим населенням стаються непоодинокі збройні сутички, - розвідка

Про це повідомляє пресцентр ГУР Міноборони.



"Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Разом з тим, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними", - заявили в ГУР.



Окупанти не можуть укомплектувати свої підрозділи в ОРДЛО достатньою кількістю новобранців за рахунок місцевих жителів. У зв'язку з цим ворог активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ зі сукеруванням їх на проходження контрактної служби на тимчасово окупованій території України.



"Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками "добровольців" з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї", - зазначили в розвідці.



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