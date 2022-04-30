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Головна війна з Росією В ОРДЛО росіяни скасували медогляд для "призовників", - ГУР МО

В ОРДЛО росіяни скасували медогляд для "призовників", - ГУР МО

30 квітня, 2022 субота
12:11
війна з Росією росія солдат

Росіяни на окупованому Донбасі мобілізують чоловіків на війну проти України навіть без медичного огляду

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання "живої сили", з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу", -  йдеться в повідомленні.

Офіційно відмову "призовникам" проводити медобстеження пояснюють "браком спеціалістів".

Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

Зараз "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

Крім того, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях, щоб знайти ще не мобілізованих чоловіків призовного віку.

Єдина можливість уникнути примусової мобілізації - хабар.

"Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" - від 75 тис. рос. руб", - додали у відомстві.

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