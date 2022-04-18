Через нестачу окупанти почали використовувати застарілу техніку та низькопрофесійні людські кадри, – ексзаступник начальника генштабу ЗСУ

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Генерал зазначив, що знищення цієї третини потуги сил РФ – це велика кількість потуги ворога, цей показник дуже суттєвий.



"Тож в окупантів великі проблеми щодо формування резерву і формування наступально-ударного угрупування, що по особовому складу, що по техніці – потенціал першого та другого зараз абсолютно низькопрофесійний", – сказав Романенко.



Окрім того, за його словами, техніка більш застаріла, якість низька: "Саме тому Шойгу їздив до китайців, до Північної Кореї, просив в першу чергу техніку, а також кошти й продовольство. Техніку Китай відмовився надати, проте Північна Корея намагається передавати ракети, які сумісні з тими ракетними комплексами, які є у РФ", – додав він.







Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

