В Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих, - ЗМІ
У понеділок, 9 січня, в навчальній частині у селі Нижня Павлівка, Оренбурзької області РФ, згорів наметовий табір мобілізованих
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що ймовірними винуватцями пожежі можуть бути п'яні офіцери. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.
За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску, через що військовим довелося чекати на міських рятувальників.
"Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга (пожежна машина - прим ред.) приїхала, тут уже догоряє", - сказав очевидець пожежі.
Батько одного з мобілізованих розповів, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки, але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою, згоріли.
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