В Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих, - ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що ймовірними винуватцями пожежі можуть бути п'яні офіцери. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.

За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску, через що військовим довелося чекати на міських рятувальників.

"Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга (пожежна машина - прим ред.) приїхала, тут уже догоряє", - сказав очевидець пожежі.

Батько одного з мобілізованих розповів, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки, але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою, згоріли.

На Херсонщині у ніч на 15 грудня згоріли два готелі з командуванням армії РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb