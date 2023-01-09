Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих, - ЗМІ

В Оренбурзькій області РФ згорів наметовий табір мобілізованих, - ЗМІ

9 січня, 2023 понедiлок
19:42
війна з Росією пожежа

У понеділок, 9 січня, в навчальній частині у селі Нижня Павлівка, Оренбурзької області РФ, згорів наметовий табір мобілізованих

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Зазначається, що ймовірними винуватцями пожежі можуть бути п'яні офіцери. Постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області.

За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску, через що військовим довелося чекати на міських рятувальників.

"Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга (пожежна машина - прим ред.) приїхала, тут уже догоряє", - сказав очевидець пожежі.

Батько одного з мобілізованих розповів, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки, але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою, згоріли.

  • На Херсонщині у ніч на 15 грудня згоріли два готелі з командуванням армії РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Росія
мобілізація
Читайте також:
7 січня, 2023 субота
"Зібрали опівночі слухати промову Путіна": Важко поранений у Макіївці розповів, як там загинули мобілізовані зі Саратова
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
8 січня, 2023 неділя
Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.58
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
19:30
Україна Євросоюз
Швеція підтвердила, що саміт Україна – ЄС відбудеться в Києві
19:17
Павло Камнєв
У Росії помер розробник ракет "Калібр"
19:13
За перший тиждень року 300 окупантів доправили до лікарні Лисичанська на Луганщині, - Генштаб
19:01
Руслан Малиновський
Малиновський перейшов з "Аталанти" до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів
18:50
Ексклюзив
Embraer EMB 314 Super Tucano ВGС Афганістану
Бразилія є потужним військовим центром в Латинській Америці, але відкрито Україні вона не допомагатиме, - експерт-міжнародник
18:38
Морги Маріуполя переповнені та не встигають забирати тіла померлих, - міськрада
18:37
Оновлено
Військові РФ вдарили ракетою по Шевченковому
Військові РФ уранці вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, дві жінки загинули
18:37
Ексклюзив
Каховське водосховище
У нижню частину річки Дніпро зараз скидають більше води, ніж зазвичай, - мер Нової Каховки
18:30
Огляд
БМП Bradley
ЗСУ будуть воювати проти окупантів на одній з найкращих БМП: чим потужна M2 Bradley на полі бою
18:18
Соледар
Ворог поновив штурм Соледара: росіяни наступають буквально по трупах своїх солдатів, - Маляр
18:17
Ексклюзив
Обмін полоненими 08.01.2023
У полоні досі перебувають близько двох тисяч оборонців Азовсталі, - співзасновниця Асоціації родин бійців
18:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Очакова 9 січня
Ракетний удар по Очакову на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено понад 100 будівель
18:09
Польща солдат
Польща створює нову піхотну дивізію, посилену танками з Південної Кореї та США
18:05
OPINION
Юрій Богданов
"Кидати" нас точно не збираються
18:02
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
Затвердження антикорупційної програми є головною вимогою до України на шляху до членства в ЄС, - голова Громадської ради при НАЗК Бутко
18:00
мер Мелітополя Іван Федоров
У Мелітополі перевдягнених окупантів та агентів більше, ніж цивільного населення, - мер
17:50
Отступающій год в РФ. "КонЄц спЄцопЄрацИЇ", 18:00
17:37
Ексклюзив
Білорусь, Лукашенко
Для спільних авіанавчань з РФ у Білорусь прибуло вже 12 військових гелікоптерів, очікуються й літаки, - білоруський опозиціонер Латушко
17:34
Ексклюзив
Протести в Бразилії
Суспільство у Бразилії максимально поляризоване, - експерт-міжнародник
17:33
Маргариа Шол
НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол
17:30
"На зв'язку", 18:30 та 19:00. Крах Путіна
17:30
З тіла воїна видалили нерозірвану гранату: військові лікарі провели унікальну операцію за присутності саперів
17:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:04
російські військові окупанти
Вбивали цивільних і ґвалтували жінок: СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ при відступі з Лимана
17:01
Microsoft
З 10 січня Microsoft зупинить підтримку Windows 8.1, компанія радить перейти на нову версію
16:45
Ексклюзив
ЗСУ
Між Харківщиною та Бєлгородщиною триває контрбатарейна боротьба, - депутат райради Ткачук
16:45
Ольга Стефанішина
В уряді звітують про "значні кроки для досягнення всіх семи цілей реформ" на шляху до ЄС
16:44
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер назвав причини поразки у бою за чемпіонський титул
16:41
Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
16:23
зерновий термінал
Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України
16:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Дві українки отримали право судити матчі чемпіонату світу з футболу
16:11
Володимир Зеленський
Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії 
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Путіну створюють ілюзію, що він може виграти війну з Україною
16:04
Танк Challenger 2
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
15:49
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні (праворуч)
Оголошено імена найкращих футбольних тренерів світу серед клубів та збірних
15:30
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
15:08
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив
15:00
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
Збірна Португалії отримала нового головного тренера
14:49
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
14:46
повістка
Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV