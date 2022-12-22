В оселі мешканців Бучанської, Вишгородської та інших громад Київщини поступово повертають світло
Енергетикам вдалося біль-менш стабілізувати ситуацію в Бучанській, Вишгородській та інших громадах Київщини, де світло було відсутнє протягом 48 годин
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Станом на зараз ситуація у громадах, де було відсутнє світло більше 48 годин, поступово покращується. Це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів. Там уже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки", – написав він.
Також Кулеба доручив районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.
Окрім того, чиновник анонсував появу нових Пунктів незламності в громадах, де люди можуть зігрітися, підзарядити ґаджети, випити гарячого чаю.
- 20 грудня Кулеба повідомив, що 80% мешканців Київщини залишились без світла.
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