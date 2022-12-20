Після ракетних обстрілів РФ та атаки дронів 80% жителів Київщини залишаються без світла, - ОВА
Внаслідок ракетних обстрілів та атаки дронів 80% Київської області досі залишаються без електроенергії
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у telegram.
За його словами, ситуація з електропостачанням залишається критичною - після нещодавніх атак дронами та ракетних обстрілів відновлення електропостачання триває.
"З кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає. Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури “Укренерго” застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад", - написав Кулеба.
Він пояснив, що пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло та водопостачання.
"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень", - запевнив Кулеба.
- 20 грудня в Укренерго повідомили, що у Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії.
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