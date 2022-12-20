Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що наразі у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

"Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - йдеться у повідомленні.

Значний дефіцит енергоспоживання стався через обстріл з дронів об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, а також через артобстріли на сході України.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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