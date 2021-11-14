В оточенні Навального є щонайменше один агент ФСБ, - Венедиктов
Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вважає, що у найближчому оточенні опозиціонера Олексія Навального є агенти російських спецслужб
Про це передає Еспресо.TV.
"Навального до Росії виманювали спецслужби. Я абсолютно впевнений, що у найближчому оточенні Навального існує агент, який акуратно проводить певні думки щодо завдання спецслужб. У мене є троє людей під підозрою. Я говорив про це Навальному ще до від'їзду. У його оточенні є люди, біографії яких стерті гумкою. Ми не знаємо про них нічого до того моменту, коли вони стали допомагати Навальному", - сказав Венедіктов в інтерв'ю телеканалу RTVI.
Слід нагадати, у березні цього року Венедиктов вже заявляв, що Навальний "став жертвою спецоперації".
"Оточення Навального, безумовно, інфільтровано спецслужбами. Хтось близький до Навального, дуже близький, є агентом "охранки", - казав він.
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