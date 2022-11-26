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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В оточенні Путіна хочуть його смерті, але самі не здатні його усунути, - Фейгін
Ексклюзив

В оточенні Путіна хочуть його смерті, але самі не здатні його усунути, - Фейгін

26 листопада, 2022 субота
15:42
війна з Росією Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що російське вище військове командування не готове ліквідувати Путіна, щоб зупинити війну

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Генералітет російської армії, – такі самі воєнні злочинці, ми з них не робимо безневинних ягняток. Але вони про інше. Вони, безперечно, навіть на початку операції розуміли, до чого все йде. Принаймні якийсь Герасимов чудово знав стан власної російської армії та розумів чудово, чим закінчиться військова підтримка України, її Збройних Сил з боку Заходу для цієї війни. І тому це незадоволення викликано тим, що вони не хочуть програти.Оскільки поразка назавжди залишиться: програли Україні – то ви просто ніякі не вояки. По-друге – втратити армію, тобто їхній бізнес. Це ж для них бізнес, великий, гігантський, багатомільярдний бізнес. Подивіться останнє розслідування про Суровікіна, про Шойгу – вони ж усі мільярдери. Гігантські, якісь шалені гроші, що не снилися навіть жодному з радянських генералів. Тому, безперечно, їхнє незадоволення викликано тим, що їх підвели під ситуацію війни, де питання не про заробити чи не заробити, а про жити чи померти, жити чи опинитися у в’язниці. Навіщо їм це, заради чого? Вони так добре жили", - пояснив Фейгін

Політик зауважив, що еліта російської армії не готова ліквідувати Путіна

"Звісно, для них було б комфортніше, щоб війни не було й можна було б ці проблеми розв’язувати, поступово виходячи з режиму санкцій. Тому в цього середовища, безумовно, склався якийсь консенсус. Проблема в іншому – що навіть попри ремствування й незадоволення, про які періодично проривається публічна інформація, вони не готові чинити якісь дії. Вони хочуть, щоб усе зруйнувалося само, щоб Путін умер, чи його вбили, чи він подавився грибами, але не дай боже самим суб’єктивізуватися, приймати якісь рішення. Так сталося з Хрущовим, коли йому зателефонував Семичастний і сказав: усе, чао, проводимо пленум ЦК (на якому його звільнили від посади першого секретаря партії). Тому я вважаю, що їм швидше за все потрібен якийсь імпульс. Щоб хтось вчинив публічне самознищення шляхом виголошення Путіну "чорної мітки". Так, у такої людини доля якій не позаздриш, можливо, але вони це підхоплять", - додав він.

  • 24 листопада у Інституті вивчення війни повідомили, що Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід, проте, наразі вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
Сергій Шойгу
окупанти
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