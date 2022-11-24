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Війна з Росією: хроніка
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Путіну у питанні війни в Україні все важче балансувати між націоналістами і рештою населення, - ISW

24 листопада, 2022 четвер
05:10
війна з Росією Володимир Путін

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід, проте, наразі вдається спантеличувати лише російських пропагандистів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".

Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті пом’якшити наслідки від провоєнного виступу віцеспікер ради федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія "може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду".

"Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту. Мілблогер, пов’язаний з ПВК Вагнера, у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети", - підкреслили в ISW.

Водночас фахівці вказали, що схожа реакція всередині РФ була тоді, коли 215 українських захисників Маріуполя обміняли на Віктора Медведчука та понад 50 російських солдатів.

Раніше ISW також повідомляв, що російський екстремальний націоналістичний ідеолог Олександр Дугін звинуватив Путіна в неповній відданості провоєнній ідеології. Путін, як правило, намагався збалансувати крайні націоналістичні аргументи, щоб заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення. Російські військові невдачі та дедалі більші жертви, яких Путін вимагає від російського народу для продовження свого катастрофічного вторгнення, роблять його навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику в гостру рельєфність, потенційно підживлюючи невдоволення серед критично важливих груп.

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Володимир Путін
пропаганда
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