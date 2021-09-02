В перший день осені в Україні зафіксували майже 2,5 тис. випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



179 випадків виявили у дітей, ще 36 у медпрацівників.



Також 1 вересня: 787 осіб потрапило в лікарню; 44 людини померло, 889 осіб завершили лікування.



За весь час пандемії:

захворіло – 2 290 848 осіб;

одужало – 2 209 754 особи;

померли – 53 877;

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За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у м. Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.