В перший день осені в Україні зафіксували майже 2,5 тис. випадків COVID-19
1 вересня в Україні підтвердили 2477 випадків коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
179 випадків виявили у дітей, ще 36 у медпрацівників.
Також 1 вересня: 787 осіб потрапило в лікарню; 44 людини померло, 889 осіб завершили лікування.
За весь час пандемії:
- захворіло – 2 290 848 осіб;
- одужало – 2 209 754 особи;
- померли – 53 877;
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