В Південній Кореї відмовляються від власної системи відліку віку людини

Про це повідомляє Reuters.

З 2023 року в країні діятиме міжнародна система відліку віку людини.

Зазначається, що традиційну систему відліку віку в Кореї використовували також для призову на військову службу або законного продажу алкоголю. Однак з початку 1960-х років для медичних та юридичних документів країна використовувала міжнародну норму обчислення, коли вік нараховується тільки на день народження. Повідомляється, що це викликало постійну плутанину в країні.

"Перегляд спрямований на зменшення непотрібних соціально-економічних витрат, оскільки юридичні та соціальні суперечки часто виникають через різні способи обчислення віку", — сказав Ю Санг-Бам з Партії влади народу в парламенті.

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