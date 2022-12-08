В Південній Кореї відмовляються від власної системи відліку віку людини
У четвер, 8 грудня, в Південній Кореї скасували власну систему літочислення віку людини - за традиціями країни вважається, що коли дитина народжується, їй одразу виповнюється один рік і ще рік додається кожного 1 січня
Про це повідомляє Reuters.
З 2023 року в країні діятиме міжнародна система відліку віку людини.
Зазначається, що традиційну систему відліку віку в Кореї використовували також для призову на військову службу або законного продажу алкоголю. Однак з початку 1960-х років для медичних та юридичних документів країна використовувала міжнародну норму обчислення, коли вік нараховується тільки на день народження. Повідомляється, що це викликало постійну плутанину в країні.
"Перегляд спрямований на зменшення непотрібних соціально-економічних витрат, оскільки юридичні та соціальні суперечки часто виникають через різні способи обчислення віку", — сказав Ю Санг-Бам з Партії влади народу в парламенті.
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