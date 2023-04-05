В районі Мелітополя та Токмаку прогриміли вибухи
Ввечері 5 квітня на тимчасово окупованому Запоріжжі вибухи прогриміли в районі Мелітополя та Токмаку
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку! А декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Жителі зафіксували 2 гучних вибухи", - пише Федоров.
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