В районі Мелітополя та Токмаку прогриміли вибухи

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Просто зараз не доброго вечора бажають сили спротиву окупантам та зрадникам Молочанського району та Токмаку! А декілька годин тому було гучно і поруч із селищем Мирне Мелітопольського району. Жителі зафіксували 2 гучних вибухи", - пише Федоров.