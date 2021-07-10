В РФ заборонили футболки з написом "Росія буде холодною"

Про це повідомила головна редакторка "Холоду" Таїсія Бекбулатова, передає Еспресо.TV.



За її словами, в сервісі їй заявили що дизайн футболки "не відповідає правилам і вимогам до змісту контенту".



"Цензура - це, звичайно, погано, але самоцензура завжди здається мені більш огидною. Реально, величезний сервіс друку злякався написи про холод. Смішно і бридко. Росія буде холодною", - наводить Каспаров.ru слова Бекбулатової.



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Printdirect - одна з найбільших в РФ мережевих крамниць одягу та подарунків, яка спеціалізується на товарах з авторським дизайном.



Серед клієнтів сервісу - Starbucks, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), "Альфа-Банк", "Яндекс".



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Вислів "Росія буде холодною" (рос. "Россия будет холодной") є співзвучним з популярним в антипутінської опозиції гаслом "Росія буде вільною" ("Россия будет свободной").

19 вересня в РФ відбудуться так звані вибори до Держдуми.

Опозиція до них не допускається. ЇЇ лідери або ув'язнені, як Олексій Навальний, або витіснені за кордон, як Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров, В'ячеслав Мальцев та інші.



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