В РФ заборонили футболки з написом "Росія буде холодною"
Платформа Printdirect, через яку російське видання "Холод" продавало свій мерч, повідомила, що зняла з продажу футболку з написом "Росія буде холодною"
Про це повідомила головна редакторка "Холоду" Таїсія Бекбулатова, передає Еспресо.TV.
За її словами, в сервісі їй заявили що дизайн футболки "не відповідає правилам і вимогам до змісту контенту".
"Цензура - це, звичайно, погано, але самоцензура завжди здається мені більш огидною. Реально, величезний сервіс друку злякався написи про холод. Смішно і бридко. Росія буде холодною", - наводить Каспаров.ru слова Бекбулатової.
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Printdirect - одна з найбільших в РФ мережевих крамниць одягу та подарунків, яка спеціалізується на товарах з авторським дизайном.
Серед клієнтів сервісу - Starbucks, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), "Альфа-Банк", "Яндекс".
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Вислів "Росія буде холодною" (рос. "Россия будет холодной") є співзвучним з популярним в антипутінської опозиції гаслом "Росія буде вільною" ("Россия будет свободной").
- 19 вересня в РФ відбудуться так звані вибори до Держдуми.
- Опозиція до них не допускається. ЇЇ лідери або ув'язнені, як Олексій Навальний, або витіснені за кордон, як Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров, В'ячеслав Мальцев та інші.
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