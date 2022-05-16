Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія не готова оголосити загальну мобілізацію. Можна говорити багато, що в росіян немає, або закінчується озброєння, але головною причиною того, що РФ не може оголосити загальну мобілізацію є нестача командирів. Росія може мобілізувати й 1 млн осіб, що не є проблемою для такої країни. В Росії таку кількість мобілізованих немає чим годувати, в що їх одягнути, де розміщувати та немає для них касок та бронежилетів. Для прикладу, в "ЛДНР" росіяни формують не мотострілецькі, а просто стрілецькі дивізії, в яких видають каски та зброю зразка Другої світової війни", - розповів Ягун.

Ягун додав, що російське керівництво розуміє, що за них в іншу країну ніхто не піде воювати.

"В Росії була неофіційна домовленість влади з населенням, де влада може спокійно красти та займатись корупцією, а населенню надають роботу, щоб вони могли закривати іпотеку та раз на рік поїхати відпочивати на море. І всіх все влаштовувало. Однак, зараз їх змушують злізти з дивану, взяти зброю і йти воювати. І всі ті відсотки підтримки, які малюють Путіну, закінчуються за дверима квартири. Росіяни це все розуміють. Розуміють, що одне бути патріотом на дивані перед телевізором, а інше їхати в іншу країну і воювати не зрозуміло за що. Тому російська верхівка розуміє, що за них ніхто воювати в Україну не поїде і не буде оголошувати загальну мобілізацію. Однак, ми розуміємо, що попри це, росіяни переважають нас в кількості й нам потрібно їх витіснити з нашої землі”, - додав Ягун

13 травня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія почала проводити приховану мобілізацію

Раніше інформація про можливу мобілізацію в РФ не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз. Згодом речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що у Кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні. Мобілізацію в РФ 9 травня не оголошували.

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