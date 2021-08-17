В Росії розбився військово-транспортний літак Іл-112. ВІДЕО
17 серпня дослідний зразок військово-транспортного літака Іл-112В розбився, коли виконував політ в Московській області
Про це розповідають російські ЗМІ.
Повідомляється, що на борту Іл-112В знаходилися три члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася у вівторок біля аеродрому "Кубинка". За даними слідства, борт виконував випробувальний політ, і під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський впав в лісосмузі в районі села Нікольське.
Всі члени екіпажу загинули, повідомили в прес-службі Об'єднаної авіабудівної корпорації. В ОАК також додали, що жертв і руйнувань на землі вдалося уникнути.
Очевидці встигли зафільмувати падіння літака.
Дослідний екземпляр Іл-112В планували презентувати на VII Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2021" в Жуковському.
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