В Росії розбився військово-транспортний літак Іл-112. ВІДЕО

Про це розповідають російські ЗМІ.



Повідомляється, що на борту Іл-112В знаходилися три члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася у вівторок біля аеродрому "Кубинка". За даними слідства, борт виконував випробувальний політ, і під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський впав в лісосмузі в районі села Нікольське.



Всі члени екіпажу загинули, повідомили в прес-службі Об'єднаної авіабудівної корпорації. В ОАК також додали, що жертв і руйнувань на землі вдалося уникнути.



Очевидці встигли зафільмувати падіння літака.



Дослідний екземпляр Іл-112В планували презентувати на VII Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2021" в Жуковському.



Нагадаємо, 14 серпня у провінції Кахраманмараш на півдні Туреччини розбився російський пожежний літак-амфібія типу "Берієв-200"