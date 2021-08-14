В Туреччині впав російський пожежний літак

За попередніми даними, на борту літака, орендованого в Росії, разом з екіпажем перебували семеро осіб, передає Еспресо.TV із посиланням на турецьку урядову інформаційну агенцію Anadolu.



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Літак-амфібія перебував на балансі Управління лісовим господарством Туреччини, здійснюючи польоти з території провінції Адана.



Літак зазнав аварії в районі долини Кисик району Бесен.



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"В гасінні пожежі, що почалася в лісовому масиві внаслідок удару блискавки, було задіяно авіацію. Незабаром зв'язок з літаком перервався і він впав. У район катастрофи направлені загони рятувальників", - сказав голова провінції Кахраманмараш Фарук Джошкун.





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