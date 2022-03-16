В Росії вже сьогодні можуть оголосити дефолт, - Bloomberg
Санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресорки - зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і вже сьогодні, 16 березня, за ним може бути оголошений дефолт.
Про три сценарії розвитку подій розмірковують аналітики агентства Bloomberg, інформує Еспресо.TV
16 березня — це день, коли Росія повинна виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від результатів цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.
"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був спричинений внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики й говорять про три сценарії можливого дефолту.
Сценарій № 1. Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це допоможе тимчасово запобігти борговій кризі. Однак далі інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то це стане новою датою можливого дефолту РФ.
Сценарій № 2. Росія погашає доларові облігації в рублях. Деякі контракти за облігаціями передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом.
Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. Водночас в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.
Сценарій № 3. Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді в РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.
Як кажуть аналітики, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Нині борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, зокрема:
- "Газпрому" – 25,5 млрд доларів США;
- РЗ (рос. – РЖД) – 4,9 млрд доларів США;
- ЛУКОЙЛу та Сбербанку – по 3 млрд доларів США..
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