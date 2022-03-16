В Росії вже сьогодні можуть оголосити дефолт, - Bloomberg

Про три сценарії розвитку подій розмірковують аналітики агентства Bloomberg, інформує Еспресо.TV

16 березня — це день, коли Росія повинна виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від результатів цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.

"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був спричинений внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики й говорять про три сценарії можливого дефолту.

Сценарій № 1. Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це допоможе тимчасово запобігти борговій кризі. Однак далі інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то це стане новою датою можливого дефолту РФ.

Сценарій № 2. Росія погашає доларові облігації в рублях. Деякі контракти за облігаціями передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом.

Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. Водночас в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.

Сценарій № 3. Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді в РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.

Як кажуть аналітики, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Нині борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, зокрема:

"Газпрому" – 25,5 млрд доларів США;

РЗ (рос. – РЖД) – 4,9 млрд доларів США;

ЛУКОЙЛу та Сбербанку – по 3 млрд доларів США..

Нагадаємо, вчора ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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