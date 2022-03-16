Global Львів Головна
ua
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини В Росії вже сьогодні можуть оголосити дефолт, - Bloomberg

В Росії вже сьогодні можуть оголосити дефолт, - Bloomberg

16 березня, 2022 середа
09:34

Санкції, які країни Заходу вводять проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно б'ють по економіці агресорки - зовнішній борг РФ і її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і вже сьогодні, 16 березня, за ним може бути оголошений дефолт.

Про три сценарії розвитку подій розмірковують аналітики агентства Bloomberg, інформує Еспресо.TV

16 березня — це день, коли Росія повинна виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів США. Саме від результатів цього дня будуть залежати подальші дефолтні перспективи Росії.

"Дефолт Росії в кінці 1990-х років був спричинений внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя", – відзначають аналітики й говорять про три сценарії можливого дефолту.

Сценарій № 1. Росія виплачує відсотки за доларовими облігаціями в доларах. Це допоможе тимчасово запобігти борговій кризі. Однак далі інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. І якщо доларів на цю виплату вже не вистачить, то це стане новою датою можливого дефолту РФ.

Сценарій № 2. Росія погашає доларові облігації в рублях. Деякі контракти за облігаціями передбачають таку можливість, але не облігації, відсотки за якими повинні бути виплачені 16 березня. І саме тому більшість інвесторів вважатимуть це дефолтом.

Ще 14 березня Мінфін РФ дав платіжне доручення про виплати 16 березня купонного доходу за облігаціями на 117,2 млн доларів США. Але у відомстві не вказали, в якій валюті будуть виплачені гроші. Водночас в РФ затвердили Тимчасовий порядок виплат за боргами держави в іноземній валюті, який дозволяє виплати в рублях.

Сценарій № 3. Росіяни взагалі не платитимуть. Тоді в РФ буде тридцятиденний пільговий період. Якщо до 15 квітня РФ не заплатить, настане класичний жорсткий дефолт. У такому випадку для Росії буде заблокований доступ до фінансування.

Як кажуть аналітики, реалізація і другого, і третього сценарію призведе до хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів США. Нині борг за облігаціями Росії становить 39,9 млрд доларів США, борги російських компаній в іноземній валюті – 105 млрд доларів США, зокрема:

  • "Газпрому" – 25,5 млрд доларів США;
  • РЗ (рос. – РЖД) – 4,9 млрд доларів США;
  • ЛУКОЙЛу та Сбербанку – по 3 млрд доларів США..
Нагадаємо, вчора ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
санкції
дефолт
Bloomberg
Читайте також:
ворожа техніка
15 березня, 2022 вiвторок
Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами
Віталій Портников
15 березня, 2022 вiвторок
За початковим планом Путіна Київ берегли для параду, але тепер його можуть зруйнувати як Харків, - Портников
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 29.64
  • EUR
    Купівля 32.49
    Продаж 32.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 березня
09:26
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Уряд має обмежити діяльність компаній, які до кінця березня не підуть з ринку РФ, - директор Інституту соціально-економічної трансформації
09:20
Michelin
Міжнародні компанії Michelin Group, Bayer і Baker McKenzie припиняють співпрацю з Росією
09:19
На прохання Марини Порошенко громада з Тюрингії передала три карети швидкої допомоги для військового шпиталя у Києві
09:01
Ексклюзив
ЗСУ
"Пів ночі били зі сторони Харкова, пів ночі били з боку Харкова, проте Суми налаштовані оптимістично, – політолог про настрої сумчан
08:58
ворожа ракета
ЗСУ минулої доби знищили 3 ворожі літаки, 2 крилаті ракети і контратакували на низці напрямків, окупанти продовжили бомбити інфраструктуру і житлові райони
08:45
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон про заборону поширення російської пропаганди
08:29
Ексклюзив
АЗС
Уряд фактично запустив ринок пального, – експерт нафтогазового ринку
08:05
Оновлено
обвал будинку
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві стався обвал у житловому будинку
07:58
Японія
Японія спростила умови в'їзду для біженців з України
07:53
Ексклюзив
Київ війна
Комендантська година у Києві – дієвий спосіб протидіяти диверсантам, – перший заступник голови КМДА
07:13
діти-біженці
Понад 70 тисяч українських дітей стають біженцями щодня, - ООН
06:34
Супермаркет Metro в Росії
Бізнес на крові: у ЦПД нагадали про компанії, які не зупинили роботу в Росії
06:29
Борис Джонсон
Понад 100 тисяч британців нададуть житло українським біженцям, - Джонсон
06:00
"Вільярреал" - "Ювентус", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:30
біженці
Більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну, - ООН
05:09
коронавірус_діти
Як не захворіти під час війни: у ЦПД дали поради для громадян України
05:00
Зеленський
Зеленський проанонсував свій виступ у Конгресі США
04:36
Оновлено
У Вінниці чутно вибухи
04:00
Сенат США
Сенат США одноголосно засудив і визнав Путіна воєнним злочинцем
03:35
Харків, війна
Україна втратила $565 млрд через військове вторгнення Росії, – Шмигаль
03:11
Володимир Путін і Роман Абрамович
Путіну загрожує фізичне знищення від найближчого оточення. У президента РФ залишилися лише три "кишенькові" олігархи, – Центр протидії дезінформації
02:53
ворожий Су-34
Повітряні сили за день знищили 3 літаки, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети росіян, - ЗСУ
02:10
Харків, війна
У Харкові пролунав потужний вибух, відлуння було чутно у всіх районах міста
02:02
Зеленський
Будь-яка війна завершується угодою. Позиції на перемовинах звучать уже реалістичніше, - Зеленський про переговори з РФ
01:44
Ентоні Блінкен
Незалежна Україна існуватиме набагато довше ніж Путін, - держсекретар США Блінкен
01:37
евакуація з Гостомеля та Бучі
За минулу добу вдалось евакуювати 28 893 українця із районів бойових дій у Сумській, Харківській, Донецькій областях, - Зеленський
01:27
Зеленський
Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків, - Зеленський запросив "всіх друзів України" відвідати Київ
01:23
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
"Бенфіка" та "Атлетико" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів
00:52
Путін
Росія втратила до 40 % сил виділених на війну з Україною, - звіт Генштабу
00:37
Ілон Маск
В Україну прибула ще одна партія Starlink від Ілона Маска
00:15
Ярослав Качинський
Віцепрем'єр Польщі запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО
00:06
Саід Ісмаілов
Лідер мусульман України закликав сирійців не їхати воювати за Путіна
2022, вiвторок
15 березня
23:49
Росіяни не заходили на територію Дніпропетровщини, - голова облради
23:40
Аліна Кабаєва
Возз'єднайте "Єву Браун" з "фюрером". Активісти у Швейцарії створили петицію про депортацію коханки Путіна
23:24
Lilly обмежує діяльність у Росії
Крім ліків від діабету та раку. Американський фармацевтичний гігант обмежує діяльність у Росії
23:16
Ганна Маляр
Росія спробує закріпитися на зайнятих рубежах, - Маляр
22:59
ОПЗЖ
За підготовку захоплення влади: депутату від ОПЗЖ однієї із сільрад на Харківщині оголосили підозру в держзраді
22:55
Полонені на Чернігівщині
Російські солдати здаються навіть українській теробороні. На Чернігівщині майор привів свій підрозділ у полон, побачивши розгром сусіднього блокпоста
22:44
Пентагон
РФ вже випустила понад 900 ракет по території України, - Пентагон
22:41
Польща бачить ознаки того, що біженки з України можуть стати мішенню торгівців людьми
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV