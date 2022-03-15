Четвертий пакет санкцій ЄС проти РФ: до списку потрапили ще 15 росіян і 9 компаній

Про це повідомляється в пресрелізі Ради Європи.



"Сьогодні Рада вирішила ввести обмежувальні заходи щодо додаткових 15 фізичних та 9 юридичних осіб у зв’язку з триваючою невиправданою та неспровокованою російською військовою агресією проти України", - йдеться у заяві.



До списку увійшли олігархи Роман Абрамович та Герман Хан, генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст, а також ще 12 російських бізнесменів і пропагандистів.

Нагадаємо, в рамках четвертого пакету санкцій ЄС посилив обмежувальні заходи проти осіб та установ у РФ, що були причетними до злочинних дій російської влади.