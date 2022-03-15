Заборона інвестицій в енергетичний сектор та угоди з ВПК: ЄС оприлюднив четвертий пакет санкцій проти Росії

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.



"За підсумками неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС 10-11 березня, рада ЄС сьогодні вирішила застосувати четвертий пакет економічних та індивідуальних санкцій у зв’язку з військовою агресією Росії проти України", – йдеться у повідомленні.



Четвертий пакет санкцій проти Росії передбачає:

повну заборону на будь-які угоди з російськими державними підприємствами у сфері військово-промислового комплексу (ВПК);

заборону імпорту до ЄС сталевих виробів. Експортні втрати Росії оцінюються у 3,3 млрд євро;

заборону на інвестиції в російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та постачання енергоресурсів до ЄС;

заборону експорту предметів розкоші (елітних розкішних автомобілів, ювелірних виробів тощо);

заборону на присвоєння рейтингів Росії та російським компаніям.

Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на ключових олігархів, лобістів та пропагандистів, які просувають кремлівські наративи щодо ситуації в Україні, а також на ключові компанії у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та у галузі машинобудівництва.

Раніше повідомляли, що держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту.